آل الشيخ: نواف المقيرن فضل التعاقد مع دياز على فينغر

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أنه عرض الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق على نواف المقيرن، رئيس اتحاد جدة، للتعاقد معه، لكن الأخير فضل التعاقد مع رامون دياز، مشيراً إلى أنه أجّل سفره مع المنتخب السعودي في معسكره الحالي من أجل الدوري السعودي للنجوم.

وكشف آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية قصة تعاقد الاتحاد مع دياز، وقال: عرضت الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق على نواف المقيرن، لكنه فضّل التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز.

وأضاف: ستتولى لجنة في رابطة دوري المحترفين تقييم صفقات اللاعبين الأجانب عندما يقدمها رئيس النادي، ولن يترك المجال كما كان سابقاً، فنحن نهدف إلى دوري قوي ونقل تلفزيوني مميز ورفع الحضور الجماهيري إلى 3 ملايين.

وواصل: كان من المفترض أن أسافر مع المنتخب إلى سويسرا لأكون بجانب اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي، لكني أجلت السفر من أجل الدوري السعودي للنجوم.

وحول مبادرة ادعم ناديك، أجاب: ستشهد المبادرة تطويراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، وسنقدم جوائز مغرية، وأمنيتي وصول عدد المشتركين لكل نادٍ إلى 200 ألف مشترك.