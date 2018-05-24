إدارة الشباب تتفق مع المدرب السويسري رينيه ويلير

اتفقت إدارة الشباب بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع المدرب السويسري رينيه ويلير لقيادة الفريق في الموسم القادم.

وعرف ويلير (45 عاماً) نجاحات كبيرة مع فريق أندرلخت البلجيكي، وقاده إلى إنهاء صيام دام 3 أعوام عن لقب الدوري، عندما حققه معه في عام 2017، كما فاز بكأس السوبر البلجيكي ذات العام.

وأقيل ويلير من منصبه في سبتمبر الماضي عندما خسر أندرلخت أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية لا رد لها في دوري أبطال أوروبا، وخروجه من دور المجموعات.

وتعاقب على الشباب 4 مدربين العام الماضي، أولهم السعودي سامي الجابر وخلفه الإنجليزي مارك نوبل والأوروغوياني دانيال كارينيو ثم خالد القروني.