البرتغالي الشهير جورجي جيسوس مدرباً للهلال

أعلنت إدارة الهلال برئاسة سامي الجابر التعاقد مع المدرب البرتغالي الشهير جورجي جيسوس مدرب سبورتينغ لشبونة، لتولي تدريب الفريق مدة موسم كامل قابل للتجديد خلفاً للأرجنتيني خوان براون، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وقاد جيسوس بنفيكا، قطب لشبونة عاصمة البرتغال، 6 مواسم، حقق خلالها 3 ألقاب للدوري و7 كؤوس، كما بلغ الفريق الأحمر ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2012-2013، واعتبر ذلك الموسم ثامن أفضل مدرب في العالم.



وبالإضافة إلى البطولات التي حققها، نجح جيسوس بصناعة مجموعة من النجوم الذين مثلوا بنفيكا قبل الانتقال إلى الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل أنخيل دي ماريا والبرازيلي راميريس وفابيو كوينتراو.

وبعد إقالته من تدريب بنفيكا عام 2015، توجه المدرب العجوز إلى سبورتينغ غريم بنفيكا، وحقق معه كأس السوبر البرتغالي وكأس البرتغال.

ودرب جيسوس، أحد أنجح مدربي البرتغال عبر التاريخ، 12 نادياً من أندية بلاده خلال 28 عاماً، أبرزها بنفيكا وسبورتينغ وفيكتوريا غيماريش ويونياو ماديرا وبراغا.