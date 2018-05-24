الرائد يمدد تعاقده مع العمري

أنهت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع إجراءات تجديد عقد مدافع الفريق محمد العمري، بعد توصية الجهاز الفني.

وانتقل العمري إلى الرائد في عام 2015 قادماً من اتحاد جدة على سبيل الإعارة، قبل أن يوقع عقد انتقاله في صيف عام 2016. ولعب الظهير الأيسر 8 لقاءات مع فريقه خلال الموسم المنصرم، ساهم فيها بصناعة هدف وحيد.

وجاء في بيان النادي على "تويتر": أنهى فهد المطوع رئيس مجلس إدارة الرائد إجراءات تجديد عقد محمد العمري، وتم التجديد مع اللاعب بناء على توصية من الجهاز الفني ورغبة من الإدارة في الحفاظ على الاستقرار الفني.