يحيى الشهري: الأخضر سيقدم مستويات مميزة في روسيا

أعرب يحيى الشهري لاعب المنتخب السعودي ثقته الكاملة في قدرة الأخضر على تحقيق نتائج إيجابية خلال نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا.



وقال الشهري ،في رسالة مصورة نشرها حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر": الجميع يقف معنا، طموحنا عالي وبإذن الله سيكون لنا كلمة في كأس العالم".



وأكد الشهري أن أفضل ذكرى كروية في مسيرته، كانت لحظة حسم التأهل إلى كأس العالم، فور صافرة نهاية مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني، في شهر سبتمبر الماضي.



وأضاف: مرت سنوات كثيرة دون التأهل إلى كأس العالم، والحلم تحقيق أخيرا، وسنقدم مستويات جيدة هناك في روسيا.



وعن تجربته مع فريق ليغانيس الإسباني، قال الشهري : استفدت منها كثيرا رغم ابتعادي عن المشاركة مع الفريق، وسأعود للنصر في الموسم المقبل.