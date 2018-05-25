المولد والدوسري ينضمان إلى معسكر الأخضر

أعلن المنتخب السعودي انضمام لاعبيه المحترفين فهد المولد وسالم الدوسري إلى معسكر الفريق في سويسرا بعد انتهاء فترة الراحة التي منحت لهما.

ومنح بيتزي راحة للاعبين بعد انتهاء موسمهما الأوروبي برفقة أندية ليفانتي وفياريال الإسبانيين، قبل أن يضمهما لصفوف الأخضر يوم الجمعة، استعداداً لودية إيطاليا يوم الاثنين.

وجاء في حساب المنتخب السعودي على "تويتر": انتظم لاعبا المنتخب السعودي سالم الدوسري وفهد المولد في معسكر المنتخب المقام حاليًا في مدينة باد راغاز السويسرية للمشاركة في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم.