تدريبات صباحية للأخضر.. ومكثفة لباهبري

منح خوان أنتوينو بيتزي، مدرب المنتخب السعودي لاعبي الأخضر راحة من التدريبات المسائية يوم الخميس، على أن تستكمل التدريبات يوم الجمعة استعداداً لودية إيطاليا.

ويلعب الأخضر وديته القادمة أمام إيطاليا يوم الاثنين على ملعب سانت غالين بسويسرا.

واكتفى بيتزي بحصة صباحية شملت تمارين تحمل ومناورات شارك فيها حراس المرمى، كما استمر هتان باهبري على تمارينه اللياقية الكثيفة.

وتركزت تدريبات الأخضر على حراس المرمى، الذين أشاد بهم مدربهم فرانس هوك، مؤكداً تطور مستوياتهم مقارنة بالفترة الماضية، مضيفاً أن المداورة بين الحراس كانت ضرورية للوقوف على مستويات الحراس الأربعة جميعاً.

واختتم فرانس بتأكيده بأن جميع اللاعبين بلا استثناء يستطيعون تقديم أنفسهم في كأس العالم.