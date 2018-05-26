اتحاد جدة يتفق مع "نون" العالمية على عقد رعاية

أعلنت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن الاتفاق على عقد رعاية مع شركة "نون" العالمية وهو أول عقد استثماري توقعه الإدارة الحالية منذ استلامها زمام الأمور في النادي الغربي نهاية الموسم الماضي.

وقال الاتحاديون في خبر مقتضب على صفحة النادي الرسمية في "تويتر" بأن العقد هو الأضخم بالنسبة للنادي المتوج بلقب كأس الملك قبل نحو أسبوعين، على أن تعلن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحفي يعقد في الأيام القادمة.

وجددت إدارة المقيرن عقد اللاعب الدولي فهد المولد 4 مواسم قادمة بعد انتهاء إعارته لليفانتي الإسباني والتي بدأت في مطلع العام الميلادي الجاري، كما أبرمت عقداً مع الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق الموسم القادم.