الفيصلي يتعاقد مع هداف الإسماعيلي كالديرون

أعلن نادي الفيصلي يوم السب، التعاقد مع الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم وهداف الإسماعيلي المصري ، وذلك بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



وأصدر الفيصلي بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيه: بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، أنهت إدارة النادي الإتفاق مع المهاجم الكولمبي دييغو كالديرون 27 عاما.



وأضاف: جاء ذلك بعد موافقة نادي الإسماعيلي المصري على أن يتم التوقيع النهائي بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي.



وانتقل كالديرون إلى الإسماعيلي العام الماضي قادماً من إلبريخيس دي أوشاكا المكسيكي، وسجل بقميصه 18 هدفاً في 33 مباراة.



وأنهى الفيصلي الموسم الماضي في المركز السادس، كما بلغ نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام اتحاد جدة 3-1 بعد التمديد.