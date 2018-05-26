باهبري يعود إلى تدريبات الأخضر الجماعية

انضم هتان باهبري إلى التدريبات الجماعية للمنتخب السعودي يوم الجمعة بعد يومين من التمارين المكثفة.

وشهدت تمارين الأخضر مشاركة سالم الدوسري وفهد المولد المحترفين في إسبانيا.

وأجرى الأرجنتيني بيتزي، مدرب الأخضر، جملاً تكتيكية أثناء التدريبات، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين لإجراء مناورة على الملعب.

وسيكمل الأخضر تدريباته يوم السبت في مدينة باد راغاز السويسرية ضمن المرحلة الأخيرة من إعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا، قبل المواجهة الودية السابقة أمام إيطاليا يوم الاثنين، والذي يخوض اللقاء بتشكيلة جديدة تحت إشراف المدرب روبيرتو مانشيني.