الأخضر يختبر استعداداته أمام الطليان الجدد

يلتقي المنتخب السعودي يوم الاثنين نظيره الإيطالي على استاد كيبو نبارك في مدينة سانت جالين السويسرية في مباراةٍ ودية في إطار استعدادات الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وستكون هذه المواجهة اختباراً قوياً للأخضر قبل خوضه المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 والتي ستكون أمام المضيف منتخب روسيا يوم 14 يونيو المقبل.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين في معسكره الذي أقامه في إسبانيا في يومي 9 و15 من الشهر الحالي أمام منتخبي الجزائر واليونان وانتهت بفوزه بذات النتيجة 2-صفر.

وتبقى للمنتخب السعودي مواجهتين وديتين قبل خوضه نهائيات كأس العالم ستكون أمام منتخبي بيرو يوم 3 يونيو وأمام منتخب ألمانيا يوم 8 يونيو.

وسيدخل الأرجنتيني خوان بيتزي اللقاء بجاهزية كامل لاعبيه باستثناء الحارس عبدالله المعيوف الذي استبعد من اللقاء بسبب الإصابة.

وفي المقابل سيدخل المنتخب الإيطالي اللقاء استعداداً للمشاركات المقبلة بعدما فقد فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 60 عاماً.

وكان المنتخب الإيطالي قد حل ثانياً في مجموعته التي تأهل فيها المنتخب الإسباني متصدراً، ليواجه المنتخب السويدي في الملحق بعد خسارته ذهاباً بهدف نظيف وتعادله سلبياً في مواجهة الاياب.

وقرر الاتحاد الإيطالي إقالة المدرب فينتورا بعد الإخفاق في التأهل إلى المونديال وتعاقد مع روبيرتو مانشيتي ليقود الآزوري في الاستحقاقات المقبلة.

واستدعى مانشيني المهاجم ماريو بالوتيلي العائد للآزوري لأول مرة منذ 4 أعوام، في حين ترك الحارس المعتزل جانلويجي بوفون مكانه لزميله الشاب دوناروما.