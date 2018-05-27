الأخضر يواصل استعداداته لودية إيطاليا

واصل المنتخب السعودي تدريباته في معسكره الإعدادي ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة قبل نهائيات كأس العالم صيف 2018 التي ستقام في روسيا.

وأجرى المنتخب السعودي تمرينه الأساسي على ملعب راين بارك في ليشتنشتاين والذي اشتمل على تدريبات الجري وتدريبات ترفيهية قبل أن يعمد المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين أَجريتا تقسيمة على كامل الملعب.

وسيواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم الأحد تحضيرا لمواجهة منتخب إيطاليا الودية على ملعب سانت غالين في زيوريخ يوم الاثنين المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بالمونديال المقبل، إلى جوار الأوروغواي ومصر وروسيا البلد المضيف، والتي ستواجه الأخضر في افتتاح مباريات البطولة.