فوزي.. المصري الذي نقل للمنتخب السعودي حكايات إيطاليا

لم يكن يعرف السعوديون بعد تأسيس اتحاد بلادهم الكروي في 1956م الكثير عن كرة القدم العالمية، لكن رجلاً مصرياً نقل لهم قصته في ملاعب الطليان عندما لعب هناك قبل ذلك التاريخ بما يقارب 32 عاماً، وهو عبدالرحمن فوزي أول لاعب عربي وأفريقي يحرز هدفاً في المونديال.

وتلتقي السعودية وإيطاليا في إطار تحضيرات الأولى لخوض نهائيات كأس العالم 2018، بينما تغيب الثانية عن المونديال للمرة الأولى منذ دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم عامه الثالث بعد التأسيس.

واستعان السعوديون بالمصري الراحل عبدالرحمن فوزي لتولي تدريب منتخب بلادهم، ليكون المدرب الأول في تاريخ الأخضر الذي قفز لاحقاً إلى المونديال والحصول على بطولة القارة الآسيوية أكثر من مرة، وحقق العديد من البطولات الإقليمية.

وكان عبدالرحمن فوزي الذي فارق الحياة نهاية الثمانينيات الميلادية، ضمن البعثة المصرية التي توجهت إلى إيطاليا للمشاركة في النسخة الثانية من كأس العالم، وسط مشاركة 16 منتخباً في بطولة لم تستمر إلا 15 يوماً.

ولعبت مصر أمام المجر، وتقدمت الأخيرة بهدفين، لكن فوزي سجل مثلهما ليكون أول لاعب عربي وأفريقي يهز الشباك في كأس العالم، وبقي الوحيد حتى 1970 عندما تأهل المنتخب المغربي إلى مونديال المكسيك.

ويقول مصطفى منصور حارس المنتخب المصري الذي شارك في تلك البطولة: خطف فوزي الكرة وراوغ أكثر من لاعب بعد تسجيله هدفي التعادل، ووضعها في الشباك المجرية، لكن الحكم ألغى الهدف، وفي النهاية خسرنا 4-2.

وجاء فوزي إلى السعودية مدرباً بعد ذلك الهدف بما يقارب 3 عقود، ليقود الأخضر في 6 مباريات، فاز في واحدة منها قبل أن يرحل ويتولى التونسي علي الشواش المهمة بدلاً منه.

ولم يسبق للمنتخب السعودي مواجهة الطليان على صعيد المنتخب الأول إلا مرة واحدة ولم يصنفها الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مشاركة "الآزوري" بالفريق الثاني، وكان ذلك عام 1975.