كالديرون: أتطلع لعهد جديد مع الفيصلي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعرب المهاجم الكولمبي دييغو كالديرون، عن سعادته بالانضمام مؤخراً لصفوف الفيصلي قادماً من الإسماعيلي المصري.

ونشر كالديرون، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور توقيعه عقد احترافه الجديد مع الفيصلي معلقاً: "عهد جديد".

وودع كالديرون جماهير نادي الإسماعيلي المصري برسالة مؤثرة حيث كتب: في تلك اللحظة الصعبة وصلنا إلى المرحلة النهائية وهي الأسوأ خلال رحلتنا الجميلة، في تلك اللحظة الصعبة اسمحوا لي أن أشكر النادي الإسماعيلي ومعجبيه في كل مكان في العالم وأيضاً لاعبيه، وأعد الجماهير بأن أكون أحد مشجعي الفريق المخلصين وأكررها دائماً سأكون محباً للإسماعيلي.

وأعلنت إدارة الفيصلي في وقت سابق عن إتمام تعاقدها مع كالديرون دون الكشف عن مدة العقد.

واحتل كالديرون الترتيب الثالث في قائمة هدافي الدوري المصري خلال الموسم المنصرم بـ14 هدفاً من 27 لقاء خاضها بقميص الإسماعيلي، بعد المغربي وليد أزارو والغاني جون أنطوي.