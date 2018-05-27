"كايبونبارك".. شيّد قبل 15 عاماً ولعب عليه "السحرة"

تقام مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإيطالي والبيروفي على ملعب "كايبونبارك" السويسري، والذي يعد حديثاً في الملاعب الكروية لبنائه قبل 13 عاماً.

وبعد 10 أعوام من التخطيط لبنائه، تحديداً في عام 2005، افتتح "كايبونبارك" في مدينة سانت غالين السويسرية، والذي يتسع لـ19 ألفا و568 مشجعا، وأيضاً للمساحة المختصة للتسوق. أما المباريات الدولية فيتم تحويل غرفة الاستقبال إلى كراسي كي تتسع للمشاهدين، كما كلف الملعب وجميع ملحقاته قرابة مبلغ 295 مليون يورو.

وتم تحديد اسم "آي إف جي أرينا" على الملعب نسبة إلى شركة أربونيا فورستر غروب، وهو أول ملعب سويسري يسمى باسم شركة دعائية، كما تم تعشيبه في عام 2007، ولأسباب مالية ورياضية قام المسؤولون بهذه الخطوة، وفي عام 2009 أعلن القائمون على الملعب بأنه تمت توسعة الملعب بعدد 4 آلاف و440 مقعدا.

وشهد الملعب مباراته الأولى قبل 10 أعوام، بين منتخب سويسرا، المضيف، وليشنشتاين، ضمن وديات الأول لنهائي كأس أمم أوروبا من العام نفسه والذي انتهى بثلاثية نظيفة أمام 18 ألف مشجع.

وتعد منتخبات البرازيل وإسبانيا، أقوى من لعب على الملعب السويسري، حيث خاض منتخب "السحرة" مباراة وحيدة أمام البوسنة والهرسك في عام 2012، فيما لعبت إسبانيا 3 وديات على الأرض نفسها، بدءاً من عام 2011 أمام تشيلي، وبعدها بعام أمام صربيا، قبل الودية الأخيرة أمام البوسنة والهرسك في عام 2016، كما تعتبر ودية الأخضر أمام إيطاليا هي المباراة الدولية الـ15 على أرض ملعب "كايبونبارك".

وبعد مبارة المنتخب المضيف أمام ليشنشتاين بثلاثة أشهر، أقيم الافتتاح الرسمي في مباراة أندية سانت غالين وكونكورديا بازل الرسمية، كما أحرز فيليب منتوايلر الهدف الرسمي الأول على ملعب "آي إف جي أرينا".

ولعب نادي ويل السويسري مبارياته على الملعب نفسه بموسم 2012-2013، بعد أن تم هدم وإعادة بناء ملعبه الرئيسي "ستاد بيرغولز"، كما يعد ملعب "آي إف جي أرينا" أول ملعب في العالم تم تصويره بشكل بانورامي لـ360 درجة.

وتم تغيير اسم الملعب إلى "كايبونبارك" في موسم 2016-2017، حتى الآن، بعد انسحاب شركة أربونيا فورستر غروب في عام 2015، ليتم تسمية الملعب باسم الرعي الجديد التابع لشركة كايبن لعشرة أعوام.