إدارة المقيرن تصرف راتب شهرين لمنسوبي النادي

صرفت إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، يوم الأحد، راتب شهرين لمنسوبي النادي بشكل استثنائي، بعد يوم من توقيعها عقد رعاية مع شركة "نون" العالمية.

وجاء في بيان النادي: اعتمد مجلس الإدارة صرف راتب شهرين لمنسوبي النادي بشكل استثنائي، على أن تتم مواصلة العمل في حصر كافة الجوانب المالية والتأكد من سلامة كافة المستندات المتعلقة بهذا الشأن في النادي بغرض موازنة الموسم المقبل على أسس سليمة وواضحة.

ومنذ استلام الإدارة الجديدة برئاسة المقيرن، زمام الأمور بالاتحاد، تم التعاقد مع المدرب الأرجنتيني الشهير رامون دياز، وتجديد عقد الدولي فهد المولد، والتوقيع مع "نون" العالمية لرعاية الفريق الأول لكرة القدم.