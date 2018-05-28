عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

الوحدة يوقع مع ثنائي الهلال وباخشوين والعمري

المصدر: العربية.نت
وليد باخشوين بجانب حاتم خيمي رئيس مجلس إدارة الوحدة
رابط مختصر

أعلنت إدارة الوحدة تعاقدها مع عبدالله الزوري وفيصل درويش من الهلال، ووليد باخشوين من أهلي جدة، وعبدالإله العمري من النصر على سبيل الإعارة.

وتعد هذه التعاقدات الأربعة، ثاني تحركات الوحدة بعد اتفاقها مع البرازيلي كاريلي لتدريب الفريق في الموسم القادم، والذي حقق مع فريقه السابق كورينثيانز بطولة الدوري المحلية للموسم الماضي.

وجاءت التغريدات توالياً على صفحة الوحدة الرسمية على "تويتر": بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقع فيصل درويش عقداً رسمياً للانضمام إلى صفوف الوحدة قادماً من الهلال لمدة موسمين، وأتمت إدارة النادي تعاقدها مع عبد الإله العمري قادماً من نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ونجح مجلس الإدارة في إتمام صفقة انتقال وليد باخشوين من نادي أهلي جدة لمدة موسمين، وأنهت إدارة النادي تعاقدها مع عبد الله الزوري لمدة موسمين قادماً من الهلال.

كلمات دالّة

#الوحدة, #الدوري السعودي للمحترفين, #عبدالله الزوري, #وليد باخشوين

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر