الوحدة يوقع مع ثنائي الهلال وباخشوين والعمري

أعلنت إدارة الوحدة تعاقدها مع عبدالله الزوري وفيصل درويش من الهلال، ووليد باخشوين من أهلي جدة، وعبدالإله العمري من النصر على سبيل الإعارة.

وتعد هذه التعاقدات الأربعة، ثاني تحركات الوحدة بعد اتفاقها مع البرازيلي كاريلي لتدريب الفريق في الموسم القادم، والذي حقق مع فريقه السابق كورينثيانز بطولة الدوري المحلية للموسم الماضي.

وجاءت التغريدات توالياً على صفحة الوحدة الرسمية على "تويتر": بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، وقع فيصل درويش عقداً رسمياً للانضمام إلى صفوف الوحدة قادماً من الهلال لمدة موسمين، وأتمت إدارة النادي تعاقدها مع عبد الإله العمري قادماً من نادي النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، ونجح مجلس الإدارة في إتمام صفقة انتقال وليد باخشوين من نادي أهلي جدة لمدة موسمين، وأنهت إدارة النادي تعاقدها مع عبد الله الزوري لمدة موسمين قادماً من الهلال.