بعد صيام 1443 يوماً.. "سوبر ماريو" يفطر على مرمى العويس

أنهى المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي صيامه الطويل عن الأهداف الدولية، يوم الاثنين، عندما هز شباك المنتخب السعودي في المباراة الودية الدولية ضمن استعدادات الأخضر لمونديال 2018.

وتلقى ماريو بالوتيلي مهاجم نيس الفرنسي كرة قريبة من منطقة الجزاء السعودية ليسددها على يمين الحارس محمد العويس بعد مرور 20 دقيقة على بداية المباراة.

وكان هدف بالوتيلي في مرمى إنجلترا يوم 15 يونيو 2014 ضمن مباريات دور المجموعات في كأس العالم ذلك العام الهدف الأخير للمهاجم المشاغب.

وخرجت إيطاليا من دور المجموعات في تلك البطولة بعد خسارتها أمام كوستاريكا وأوروغواي، وهي المشاركة التي شهدت نهاية المهاجم السابق لإنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول.

واستعان روبيرتو مانشيني مدرب إيطاليا الجديد بالمهاجم الأسمر ليكون أساسياً في أولى مباريات المنتخب الإيطالي تحت قيادة مديره الفني الذي تولى المهمة خلفاً لفينتورا .