أسامة هوساوي: كنا قريبين من التعادل مع إيطاليا

أكد أسامة هوساوي، قائد المنتخب السعودي، أن الأخضر كان قريباً من التعادل مع إيطاليا، مشيراً إلى أنهم سيقدمون الأفضل في المباريات القادمة.

وقال هوساوي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة الأخضر وإيطاليا: كنا قريبين من التعادل مع إيطاليا بنجومها الكبار، وما قدمناه لم يكن صدفة بل تدربنا كثيراً في معسكر ماربيا الذي ركز فيه المدرب على اللياقة في شقه الأول، والتكتيك في الشق الثاني.

وواصل: هناك تدرج في المستوى والمباريات وقوتها، لعبنا أمام منتخب قوي برتم عالٍ، وأمامنا أكثر مما تقدم وسنصل إلى مستوى أفضل بعد ذلك.