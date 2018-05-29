الأخضر يخسر أمام نجوم إيطاليا بصعوبة

تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره السعودي 2 -1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الاثنين في سانت غالين بسويسرا.

وافتتح ماريو بالوتيلي التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 21 في أول مشاركة له منذ قرابة أربعة أعوام عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها لشباك الحارس محمد العويس.

وكان آخر ظهور لبالوتيلي (27 عاماً) بقميص المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 بالبرازيل، حينما خرج الفريق من دور المجموعات، وقد شارك اللاعب طوال مسيرته في 33 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا.

ورفع بالوتيلي رصيده الإجمالي إلى 14 هدفا في 14 مباراة، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين الحاليين تهديفا مع المنتخب بعد دانييلي دي روسي (21) وألبرتو جيلاردينو (19).

وقرر روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، إعادة بالوتيلي للفريق بمجرد توليه المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعين مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي بعد صدمة الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ليكون الغياب الأول لإيطاليا عن المونديال خلال 60 عاما.

وأضاف أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الهدف الثاني في الدقيقة 69 إثر ضربة ركنية نفذها جياكومو بونافينتورا وقابلها بيلوتي برأسه لكن ارتدت من الحارس لتصل إليه مرة أخرى ليسدد داخل الشباك.

ورد يحيي الشهري لاعب وسط ليغانيس الإسباني بالهدف الوحيد للأخضر السعودي في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة متقنة من سالم الدوسري في مواجهة المرمى ليسدد كرة زاحفة لحظة خروج الحارس إلى داخل الشباك.

وحصل الأخضر على فرصة ذهبية لإدراك التعادل عبر فهد المولد الذي دخل في الدقيقة 70، لكن دوناروما تألق وأنقذ بلاده (78)، ثم واصل الأخضر ضغطه لكن دون أن يتمكن من الوصول مجددا إلى الشباك.

ويستعد الأخضر في معسكر بسويسرا منذ 20 الشهر الحالي وحتى الثامن من يونيو، لخوض غمار المونديال للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006، حيث يشارك في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة ومصر والأوروغواي. وسيلعب المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في موسكو يوم 14 يونيو.

وبعد خوض 9 مباريات ودية، يضع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للسعودية، يده على التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي الذي سيعتمد عليه في المونديال، خاصة بعد التجربتين الأخيرتين أمام كل من الجزائر واليونان، في المرحلة الماضية من برنامج الإعداد للمونديال.

وتبقى للأخضر مباراتان وديتان أخريان ضد البيرو في الثالث من يونيو في سويسرا أيضا، وألمانيا بطلة العالم في الثامن منه في مدينة ليفركوزن.

ومن المقرر أن يقلص بيتزي تشكيلة الـ28 لاعبا إلى 23 في موعد أقصاه الرابع من يونيو المقبل، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".