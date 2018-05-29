الأرجنتيني رامون دياز يصل إلى جدة

وصل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد الجديد إلى مدينة جدة بعدما وقعت معه إدارة نواف المقيرن عقداً يقتضي تدريبه الفريق الفائز بكأس الملك الموسم القادم.

وكان خميس الزهراني المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي باستقبال المدرب الأرجنتيني الذي وصل إلى جدة بمعية طاقمه الفني.

وبحسب بيان من النادي الجدّاوي فإن بطل الدوري السعودي 2017 سيعقد اجتماعات متواصلة مع إدارة النادي لمعرفة الاحتياجات الخاصة بالفريق وترتيب كافة الاستعدادات للموسم القادم.

وحقق دياز الثنائية المحلية مع الهلال موسم 2016-2017، وقاده إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني 2-1 في مجموع المباراتين، قبل أن يقال من منصبه في فبراير.