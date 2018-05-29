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العقيل: اتفقنا مع فايلر وتبقى إنهاء الإجراءات القانونية

المصدر: العربية.نت
السويسري رينيه فايلر المرشح لتدريب الشباب
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أكد أحمد العقيل رئيس الشباب اتفاق ناديه مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيراً إلى أن التوقيع سيتم في حال الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية.

وكتب العقيل عبر "تويتر": فيما يخص المدرب أُعلن عن اتفاق مبدئي معه، وجميع التفاصيل مطمئنة، وتبقى بعض الإجراءات القانونية. وزاد: أما اللاعبون الأجانب، فتم إنهاء التفاوض مع لاعب، وفي الطريق إلى غيره، وسيتم الإعلان بعد إتمام جميع الأمور

وأعلنت إدارة الشباب الأسبوع الماضي اتفاقها مع المدرب السويسري رينيه فايلر (44 عاماً) لقيادة الفريق الموسم القادم بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

كلمات دالّة

#فايلر, #أحمد العقيل, #الشباب

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