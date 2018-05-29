الهلال يدمج الشباب بـ"الأول".. ويطلق فريق "ب"

أعلن الهلال دمج فريق فئة الشباب تحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم وإطلاق اسم الهلال "ب" عليه، بعد إلغاء فئة الأولمبي.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق، إلغاء فئة الأولمبي من الأندية ليتم تعديل الفئات في جميع الفرق، وتحديد 28 لاعباً لكل فرق أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء في بيان الهلال الرسمي: نظراً لقرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتحديد عدد اللاعبين إلى 28 وإلى جانب إلغاء فريق درجة الأولمبي مما يتطلب الاستعانة بلاعبين من درجة الشباب، قرر مجلس الإدارة دمج إدارة فريق درجة الشباب ليكون تحت إدارة الفريق الأول لكرة القدم فنياً وإدارياً، وتغيير مسمى درجة الشباب إلى الهلال "ب".