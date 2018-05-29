بالوتيلي يهدي هدفه في مرمى الأخضر إلى الراحل أستوري

أهدى اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي هدفه في مرمى محمد العويس خلال ودية المنتخب السعودي أمام إيطاليا إلى الراحل ديفد أستوري الذي فارق الحياة قبل شهرين، فيما عبر عن غضبه من لافتة عنصرية ظهرت في ملعب المباراة

وعاد بالوتيلي إلى صفوف المنتخب الإيطالي بعد غياب دام لأربع سنوات من بوابة هذه المباراة الودية التي انتهت لصالح إيطاليا 2 – 1، وسجل هدفه الدولي الأول منذ كأس العالم، وأهداه إلى أستوري الذي فارق الحياة شهر مارس الماضي.

وكتب بالوتيلي على "إنستغرام: أعرف أنني تأخرت كثيراً، لكن انتظرت أن أسجل أول هدف دولي لأهديه لك، لأنني أعرف أنك ووالدي تتابعاني، حتى وإن كان الهدف لا يعني شيئاً لكثيرين، لكني أردت أن أهديك إياه.

وأبدى "سوبر ماريو" غضبه من لافته عنصرية في الملعب خلال المباراة، كتب بها " قائدي يجب أن يحمل دما إيطاليا" ورد بالوتيلي: يا فتيان نحن في 2018، انتهوا عن هذا، استيقظوا أرجوكم.



ويشتهر بالوتيلي بأنشطته المناهضة للعنصرية، فقد وقع ضحية لهذا السلوك المشين عدة مرات بسبب لون بشرته السمراء.

ومنذ مجيء روبرتو مانشيني إلى مقعد المدير الفني لإيطاليا أصبح بالوتيلي أحد المرشحين لحمل شارة قيادة منتخب "الأزوري" بعد القائد ليوناردو بونوتشي.