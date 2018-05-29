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بيان هلالي: مفاوضات البرازيلي غيديس غير صحيحة

المصدر: العربية.نت
روجر غيديس مهاجم بالميراس البرازيلي
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نفت إدارة الهلال في بيان رسمي مفاوضاتها مع المهاجم البرازيلي روجير غيديس مشيرة إلى أن بعض الوسطاء يزج باسم بطل الدوري السعودي استغلالاً لجماهيريته ومكانته.

ونشر حساب الهلال بياناً رسمياً من مجلس إدارة النادي، قال فيه: لاحظ مجلس إدارة النادي في الأسابيع الأخيرة تداول أسماء لمدربين ولاعبين أجانب، وربطهم بالنادي، مؤكدًا أن النادي لم يفاوض تلك الأسماء، ولم يسع للتعاقد معها،ـ ويتم الزج باسم الهلال من قبل الوسطاء استغلالاً لجماهيريته ومكانته.

وواصل: كان أخر تلك الأخبار هو مفاوضات روجر غيديس مهاجم بالميراس وهو أمر غير صحيح، ولن يتم فتح ملف اللاعبين الأجانب لحين وصول المدير الفني الجديد، وهو من سيحدد احتياجات الفريق للموسم القادم.

كلمات دالّة

#الهلال, #غيديس, #سامي الجابر

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