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رؤساء اتحاد جنوب غرب آسيا يوقعون على البيان التأسيسي

المصدر: العربية.نت
صورة لرؤساء الاتحادات الاهلية بعد تأسيس الاتحاد الجديد
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رؤساء اتحاد جنوب غرب آسيا يوقعون على البيان التأسيسي

يعقد رؤساء الاتحادات المنضمة إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم اجتماعاً يوم الخميس في مدينة جدة السعودية للتوقيع على البيان التأسيسي للاتحاد.

وسيكون اجتماع الخميس استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد منتصف الشهر الجاري والذي وضع من خلاله إطار الاتحاد التأسيسي، وتكليف عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي ، لؤي السبيعي مهام أمين عام الاتحاد لتسيير أموره الاتحاد الجديد حتى عقد الجمعية العمومية.

وسيناقش الاجتماع المقرر يوم الخميس موعد الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي ونشاطات الاتحاد.

كلمات دالّة

#عادل عزت, #اتحاد جنوب غرب آسيا

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