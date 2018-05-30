رسمياً.. فيفا يستبعد المرداسي وطاقمه من كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسمياً استبعاد الحكم السعودي فهد المرداسي بالإضافة إلى طاقمه المكون من الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبدالله الشلوي من قيادة مباريات كأس العالم 2018.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إيقاف الحكم فهد المرداسي عن العمل الرياضي مدى الحياة بعد تواصله مع حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة السابق قبل مباراة نهائي كأس الملك يوم 12 مايو.

وأصدر فيفا بياناً قال فيه: تماشياً مع فلسفة فيفا العامة والساعية إلى تعيين حكام المباريات بشكل جماعي كفريق مؤلف من ثلاثة عناصر خلال الفترة التحضيرية، قرّرت لجنة الحكام استبعاد الحكمين المساعدين محمد العبكري وعبد الله الشلوي، اللذين يوجدان ضمن فريق المرداسي التحكيمي وقد تم إبلاغ الاتحادين السعودي والآسيوي لكرة القدم رسمياً بهذا القرار.