رسمياً.. اعتماد اتحاد جنوب غرب آسيا

اعتمد اتحاد جنوب غرب آسيا، يوم الخميس، بشكل رسمي، بعد أن عقد الاجتماع بحضور نوادر اخلكاتسي، رئيس قسم الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف بيان الاتحاد الرسمي: عقد رؤساء وممثلو الاتحادات الأهلية المنضمون لاتحاد جنوب غرب آسيا يوم الخميس، اجتماعا في مدينة جدة برئاسة عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والمكلف برئاسة الاتحاد، وبحضور نوادر اخلكاتسي رئيس قسم الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجرى خلال الاجتماع تأسيس الاتحاد بعضوية الاتحاد السعودي والإماراتي والعراقي والكويتي والبحريني والعماني واليمني والهندي والباكستاني والبنغلاديشي والمالديفي والسريلانكي والنيبالي.

واختتم البيان: تم استعراض النواحي القانونية والمالية والتطويرية والنظام الأساسي العام للاتحاد والبنية التحتية والمنافسات والجمعية العمومية.