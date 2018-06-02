الأخضر يواجه بيرو في بروفة جديدة استعداداً لكأس العالم

يواصل المنتخب السعودي تحضيراته لخوض مواجهة افتتاح مونديال 2018 أمام روسيا والتي ستقام يوم الخميس بعد المقبل، حينما يواجه منتخب بيرو في مباراة ودية سيحتضنها استاد كيبو نبارك في مدينة سانت جالين السويسرية.

وسيختتم المنتخب السعودي تحضيراته للمونديال بمواجهة قوية أمام المنتخب الألماني حامل لقب مونديال 2014 يوم الجمعة المقبل.

ولعب المنتخب السعودي ثلاث مباريات ودية خلال معسكره في إسبانيا وسويسرا كانت أمام منتخبي الجزائر واليونان وانتهت بفوز الأخضر بثنائية نظيفة، وخاض مواجهةً قوية أمام منتخب إيطاليا يوم الاثنين الماضي وخسر اللقاء 2-1.

ويبحث الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الأخضر عن الوصول للتشكيلة المثالية التي ستخوض لقاء الافتتاح من خلال المواجهات الودية القوية.

وفي المقابل يدخل منتخب بيرو المواجهة استعداداً لمونديال روسيا 2018، وهي المشاركة الأولى له منذ مونديال 1982.

ويقع منتخب بيرو في المجموعة الثالثة الصعبة حيث سيكون بجانب فرنسا والدنمارك وأستراليا. كما خاض ثلاث مواجهات ودية انتصر فيها جميعاً على منتخبات كرواتيا وآيسلندا واسكتلندا.

‏‫وتنفس ريكاردو غاريكا مدرب منتخب بيرو الصعداء بعد الأخبار السارة التي وصلته من المحكمة الاتحادية في سويسرا والتي قررت إلغاء عقوبة الإيقاف على المهاجم المخضرم باولو غيريرو.

وكان غيريرو قد سقط في اختبار المنشطات بعد مواجهة بلاده أمام منتخب الأرجنتين في تصفيات المونديال في أكتوبر من العام الماضي، ليتم إيقافه 14 شهراً.