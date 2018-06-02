البرتغالي إيمانويل يصل إلى التعاون

أعلنت إدارة التعاون عن وصول المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى السعودية لإتمام التعاقد مع النادي.

وأعلن التعاون عبر حسابه في "تويتر": وصل المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل قبل قليل لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، و كان في استقباله عضو مجلس الإدارة سعود الوتيد و عضو العلاقات العامة أحمد الأحمد.

وأعلن التعاون في وقت سابق اتفاقه مع المدرب البرتغالي لموسم واحد مع أفضلية التجديد لإضافي، وسبق له أن كان مساعدا للمدرب الشهير فيلاش بواش عندما أشرف على بورتو.

وسبق لإيمانويل العمل في أندية بورتو خلال موسم 2010 - 2011، ومدربا لأكاديميكا البرتغالي بموسم بين 2011 - 2013، ومدربا لأروكا البرتغالي 2013 -2015، وأبوليون ليماسول القبرصي 2015 - 2016، وإستوريل برايا البرتغالي، 2016 - 2017. وساهم إيمانويل في تحقيق 3 بطولات كمدرب.