الدولي الفنزويلي أوتيرو يدعم صفوف الوحدة



تعاقدت إدارة الوحدة رسمياً مع الدولي الفنزويلي رومولو أوتيرو، صانع ألعاب أتليتكو مينييرو البرازيلي، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ووقع الطرفان العقد في مدينة زيورخ السويسرية، بحضور آل الشيخ وحاتم خيمي رئيس النادي المكي.

وأعلن الوحدة قبل ٢٤ ساعة من التوقيع مع اللاعب الفنزويلي، التعاقذ مع الدولي التركي إيمري تشولاك.

وبدأ أوتيرو مشواره الكروي بصفوف فريق كاراكاس في بلاده، قبل أن يعار إلى واتشيباتو لعام واحد، ومن ثم الانتقال إلى الفريق نفسه في الموسم الذي تلاه.

واستعار أتليتكو مينييرو خدمات أوتيرو قبل أن يتعاقد معه بشكل كامل في الموسم الماضي.

ويلعب أوتيرو، 25 عاماً، كمهاجم أو جناح أيسر، ولعب في صفوف المنتخب الفنزويلي منذ عام 2013، شارك في 26 مباراة دولية وسجل 6 أهداف.

