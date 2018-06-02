بيتزي: السعوديون لا يخشون أحداً في كأس العالم

أكد خوان أنطونيو بييتزي، مدرب المنتخب السعودي، أن حظوظ جميع فرق المجموعة الأولى في مونديال روسيا متساوية، مضيفاً بأن الأخضر سيثبت بأنه يستطيع الفوز على أي خصم.

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية تحدث بيتزي عن بداية مفاوضات اتحاد القدم السعودي له: كنت عاطلا عن العمل عندما فاوضني الاتحاد السعودي لكرة القدم، وشعروا بأن خلفيتي التدريبية ملائمة لهم، ومن جانبي قمت بمتابعة اللاعبين ورأيت كيف عملوا أثناء تصفيات كأس العالم، كما أن تأهلهم إلى المونديال أشعل فيّ الحماس لقيادتهم.

وحول تجربته مع الأخضر حتى الآن: تجربتي مع السعودية هي الأكثر جرأة في مسيرتي التدريبية، ولكن بشكل عام فإن عملي لا يختلف كثيراً، كما أننا اعتدنا أنا وطاقمي العمل بهذا الشكل، فإننا نعرف بشكل أو آخر كيف نتأقلم.

وأردف مدرب منتخب تشيلي السابق، عن استعدادات المنتخب السعودي: حماس السعوديون لكأس العالم عال جدا، خاصة بعد الغياب عن النسختين السابقتين، وهو إنجاز هام جدا بالنسبة لهم، لأنها الطريقة التي تظهر فيها نفسك للعالم أجمع، وهم متحمسون جدا لتمثيل السعودية عالميا.



وواصل: لديهم الرغبة لمقارعة أي منافس بغض النظر عن الفوارق الفنية بينهم وبين المنافس. هم دائما يستذكرون مونديال 1994، عندما اجتازوا دور المجموعات، وأنا أرى أن العناصر موجودة لتحقيق شيء مشابه أو حتى المحاولة. لا يوجد هناك فرق بين المنتخب السعودي والقوى الآسيوية مثل اليابان وأستراليا، وهو ما يزرع فينا الثقة، وبالنسبة لي أنا شخص أطلب الكثير من نفسي، وأعتقد بأننا نستطيع الفوز على أي فريق أو الخسارة من أي فريق أيضاً.

وعن الدوليين الذين احترفوا في إسبانيا، قال بيتزي: لم يلعب الشهري والدوسري والمولد كثيراً في إسبانيا، ولكن لديهم قدرات فنية عظيمة، مختلفة بعض الشيء عن تلك الموجودة في أوروبا.

واختتم بيتزي برأيه عن منافسي الأخضر في المجموعة الأولى: كل مباريات المونديال صعبة، ولكن لا يوجد منتخب في مجموعتنا مفضّل على الآخر، فهي لا تضم منتخبات مثل الأرجنتين أو ألمانيا أو البرازيل أو فرنسا أو إنجلترا وبلجيكا، وأعتقد أن مباراة روسيا الافتتاحية ستكون صعبة بسبب الدعم الذي سيتلقونه على أرضهم من الجماهير، وكما أن الأوروغواي تملك ثنائي هجومي من الأفضل في العالم، ومصر يملكون صلاح، ولكن سننافس في كل مباراة على حدة ونظهر بأننا قادرين أن نهزم أي منتخب.