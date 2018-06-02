معلول يقرر استبعاد العكايشي من قائمة تونس المونديالية

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم يوم السبت عن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا والتي ستخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو الحالي وحتى 15 يوليو المقبل، والتي شهدت غياب أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة وكريم العريبي لاعب شيزينا الإيطالي.



وضمت القائمة 17 لاعبا محترفا وستة لاعبين محليين بواقع لاعبين من كل من الترجي والأفريقي ولاعب من الصفاقسي وآخر من النجم.



واستبعد المدرب نبيل معلول ستة لاعبين بعد المعسكر التدريبي الذي بدأ منتصف مايو وخاضت خلاله تونس مباراتين وديتين أمام البرتغال وانتهت بالتعادل 2- 2 وأمام تركيا وانتهت بذات النتيجة.



واستغنى معلول عن خدمات أحمد العكايشي ولاعبي الترجي المدافع خليل شمام والحارس معز بن شريفية، وبلال المحسني لاعب داندي يونايتد الاسكتلندي وكريم العريبي لاعب تشيزينا الايطالي ومحمد وائل العربي لاعب تور الفرنسي.



وتبدأ تونس معسكرها التدريبي الأخير يوم الرابع من يونيو قبل أن يلتقي منتخب إسبانيا يوم السادس من نفس الشهر في آخر مباراة ودية في مدينة كرزندار الروسية.

وضمت القائمة الرسمية ثلاثة حراس مرمى هم معز حسن وأيمن المثلوثي وفاروق بن مصطفى ، وفي الدفاع جاء كل من حمدي النقاز وعلي معلول ورامي البدوي وديلان براون ويوهان علوان وصيام بن يوسف وأسامة الحدادي وياسين مرياح.



وفي خط الوسط إلياس السخيري ومحمد أمين بن عمر وغيلان الشعلالي والفرجاني ساسي وأحمد خليل وسيف الدين الخاوي، أما في الهجوم فاختار معلول كلاً من صابر خليفة وفخر الدين بن يوسف وأنيس البدري وبسام الصرارفي ووهبي الخزري ونعيم السليتي.



وتلعب تونس التي تشارك في المونديال للمرة الخامسة في تاريخها، ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما.