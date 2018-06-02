يوم السبت.. نهائي البطولة الرمضانية الدولية

يتواجه فريقا مكة وجدة يوم السبت في نهائي البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة العامة للرياضة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتصدر فريق مكة مجموعته بعد فوزه على الشرقية بخماسية ليتأهل إلى نهائي البطولة بفوز صعب على اليمن 2 - صفر، فيما احتل فريق جدة المركز الأول في مجموعته قبل أن يقصي المدينة بالضربات الترجيحية، ويصعد إلى النهائي بعد فوزه على القصيم بهدف دون رد.

وشارك 16 فريقاً في البطولة التي بدأت بشهر رمضان، وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض وجازان والقصيم والمنطقة الشرقية والشمالية، وفرق جاليات اليمن وتونس ومصر والهند وباكستان، كفريق واحد، والمغرب والصومال والسودان والشام.