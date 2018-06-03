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أحد يتعاقد مع الحارس المغربي زهير لعروبي

المصدر: العربية.نت
لعروبي إلى جانب رئيس أحد سعود الحربي
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أعلن نادي أحد التعاقد رسميا مع حارس المرمى المغربي زهير لعروبي لمدة موسم واحد ليأتي بديلاً عن الجزائري عز الدين دوخة الذي انتهى عقده وانتقل إلى الرائد.

وكان لعروبي رفض عرضا لتجديد العقد مع ناديه الوداد البيضاوي ، والذي ينتهي في يونيو الجاري ، وفضل قبول العرض السعودي.

وكانت إدارة أحد قد حسمت مؤخرا أيضا صفقة التعاقد مع اللاعب إسلام سراج ، قادما من الفيصلي.

كلمات دالّة

#أحد, #عز الدين دوخة, #زهير لعروبي

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