عبدالله الحافظ: عودتي إلى الملاعب اقتربت

أكد عبدالله الحافظ، مدافع الهلال المصاب، أن عودته إلى الملاعب اقتربت، مشيراً إلى أنه استفاد كثيراً من البرنامج التأهيلي الذي خاضه في ساو باولو البرازيلية.

وتعرض الحافظ إلى قطع في رباط الركبة الصليبي مطلع مارس الماضي بعد إصابته في مناورة كروية خاضها مع الفريق الأول ضد الفريق الأولمبي.

وقال الحافظ عبر حساب نادي الهلال على "إنستغرام": شعرت بشعور جيد بعد العملية والتأهيل على مستوى العضلات كاملة وليس الركبة فقط، واستفدت كثيراً من البرنامج التأهيلي الذي خضته في البرازيل، وسأعود إلى الملاعب أقوى بكثير.

وواصل: كان عندي في البرازيل أنواع مختلفة من التمارين في البرازيل، والآن في النادي أمارس تدريبات إضافية وسأستمر عليها حتى موعد عودتي إلى المباريات.

وكان الهلال قد أعلن يوم الاثنين أن الأطباء في الأزرق يتوقعون عودة الحافظ إلى المباريات بين شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري.