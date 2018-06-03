غيريرو يحتفل بهزيمة "كاس" وفيفا ويهز شباك المعيوف مرتين

احتفل البيروفي باولو غيريرو قائد بيرو برفع إيقافه عن ممارسة كرة القدم 14 شهراً، وسجل هدفين في مرمى عبدالله المعيوف حارس المنتخب السعودي في مباراته الأولى بعد قرار المحكمة السويسرية والتي انتهت لمصلحة البيروفيين 3-0.

وبدأ الأرجنتيني خوان بيتزي المباراة بتشكيل مكون من عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وفي الدفاع معتز هوساوي وعلي البليهي ومحمد البريك ومنصور الحربي، وفي خط الوسط حسين المقهوي وعبدالله الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري، وفي خط الهجوم فهد المولد.

وأجرى بيتزي 6 تغييرات خلال المباراة حيث أشرك اللاعبين ياسر الشهراني وتيسير الجاسم ومحمد السهلاوي ونواف العابد وعبدالملك الخيبري ومحمد الكويكبي، بدلاء للاعبين منصور الحربي وسلمان الفرج وسالم الدوسري وهتان باهبري وعبدالله الخيبري وفهد المولد.

وافتتح أندريه كاريو التسجيل في الدقيقة 20، بعد مروره بشكل رائع من المدافع، ليضيف بعدها المخضرم غيريرو الهدف الثاني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، معلناً عودته القوية بعد رفع إيقافه عن اللعب.

وفي الشوط الثاني، كرر كاريو مراوغته للاعبين، في الدقيقة 64، هذه المرة ليصنع الهدف الثالث لفريقه والثاني لقائده غيريرو، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف دون رد.

وكان غيريرو قد أوقف عاماً في بداية شهر نوفمبر الماضي، وتم تقليصها إلى النصف، قبل أن تزيد "كاس" العقوبة إلى 14 شهراً، لكن محكمة فيدرالية سويسرية ألغت العقوبة.

ويلتقي المنتخب السعودي يوم الجمعة المقبل مع المنتخب الألماني في آخر تجاربه الودية قبل خوض غمار كأس العالم.



ويلعب الأخضر في المجموعة الأولى بالمونديال بجانب منتخبات أوروغواي ومصر وروسيا، الذي يواجهه في المباراة الافتتاحية للمونديال.



فيما يلعب منتخب بيرو مباراة ودية أخيرة أمام السويد يوم السبت المقبل قبل خوض غمار المونديال، حيث يلعب في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا.