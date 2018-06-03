كرة مباراة الأخضر وروسيا تعود إلى الأرض بعد رحلة فضائية

عادت كرة قدم من المقرر أن يتم اللعب بها في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا يوم 14 يونيو، إلى الأرض يوم الأحد، بعد رحلة في الفضاء.

وتم نقل الكرة إلى محطة الفضاء الدولية في مارس ، وأعيدت إلى الأرض على متن المركبة الفضائية "سيوز إم إس 07".



وبجانب رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، قام الأمريكي سكوت تينغل والياباني نوريشيجي كاناي بإنزال الكرة في كازاخستان بالقرب من بلدة جيزكازجان.



وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 14 يونيو بمباراة بين روسيا والسعودية. وستستمر البطولة التي تضم 32 فريقا في 11 مدينة روسية حتى يوليو.