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الخيبري: سعيد بالمشاركة.. ومدافع بيرو: الأخضر فاجأني

المصدر: العربية.نت
تابيا معترضاً كرة سالم الدوسري
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أكد عبدالله الخيبري لاعب الشباب، أن دعم لاعبي المنتخب له وتواجدهم بالقرب منه، منحه الثقة في مشاركته الأولى مع الأخضر أمام منتخب بيرو، فيما قال ريناتو تابيا مدافع بيرو، بأنه تفاجأ من مستوى المنتخب السعودي في الودية التي انتهت بثلاثية دون رد للمنتخب اللاتيني.

وقال عبدالله الخيبري في مقابلة تلفزيونية تلت ودية السعودية وبيرو: المستوى أهم من النتيجة، وسنلعب أمام ألمانيا بشكل أفضل، وحصلت على ثقة زملائي اللاعبين وسنلعب بثقة مستقبلاً.

وعلى صعيد متصل، علق هتان باهبري عن مجريات المباراة: نتمنى الاستفادة من أخطاء هذه المباراة، ونسعى إلى اللعب بشكل أفضل في المباريات القادمة.

ومن الطرف الآخر، أثنى ريناتو تابيا، مدافع المنتخب البيروفي على مستويات الأخضر: كانت مباراة رائعة، وحتى الآن كملنا 14 مباراة دون خسارة لأننا متماسكين كفريق، والمنتخب السعودي جيد جداً وتفاجأنا منهم في الدقائق الأولى.

كلمات دالّة

#مونديال روسيا, #الأخضر, #منتخب بيرو

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