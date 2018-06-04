المصري بكري يدافع عن مرمى الباطن

أعلن الباطن صباح الاثنين تعاقده مع المصري عبدالله بكري مدافع سموحة ليكون أول الصفقات الأجنبية للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسينضم بكري إلى البرازيلي جوناثان في قائمة الفريق السماوي، بينما رحل جميع الأجانب عقب انتهاء عقودهم، وانتقل جورجي سيلفا إلى جوهور الماليزي بعد نهاية الموسم مباشرة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قد تكفل بلاعبين أجانب ومدرب عالمي للباطن، بالإضافة إلى زراعة الملعب الخاص بالنادي الشمالي بالعشب الطبيعي وإقامة مدرجات إضافية وتركيب ساعة إلكترونية وإضاءة الملعب.

وأنهى الباطن موسمه في المركز الحادي عشر ليضمن البقاء للموسم الثالث على التوالي في دوري المحترفين، بينما بلغ نصف نهائي كأس الملك قبل الخسارة أمام البطل اتحاد جدة.