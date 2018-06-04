صحيفة إيطالية: ريال مدريد ينافس الهلال على المدرب جيسوس

كشفت صحيفة "كوري ديلو سبورت" الإيطالية أن ريال مدريد وضع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والمطلوب من الهلال السعودي، كأحد خياراته الفنية لخلافة المستقيل زين الدين زيدان.

وأعلن زيدان استقالته من منصبه نهاية الأسبوع الماضي، عقب أيام من تحقيق الفريق الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت الجريدة الإيطالية في نسختها الورقية يوم الاثنين، إن المدر ب الذي استقال من تدريب سبورتينغ البرتغالي ظهر كخيار مفاجئ لخلافة زين الدين زيدان في ريال مدريد.



وكان ريال مدريد يحاول الحصول على خدمات يواخيم لوف مدرب ألمانيا وماوريسيو بوتيتشينو مدرب توتنهام، لكنه لم يستطع، وتوجه إلى خيار جيسوس مؤخراً، نظراً لإنجازاته في عالم كرة القدم البرتغالية، وأهمها تحقيق الدوري 3 مرات رفقة بنفيكا.

وفاوض الهلال المدرب السابق لبنفيكا مباشرة بعد استلام سامي الجابر منصب رئيس مجلس إدارة النادي لخلافة الأرجنتيني خوان براون الذي أكمل المهمة الموسم الماضي وحقق مع الأزرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يستطع جيسوس، أحد أنجح المدربين عبر تاريخ البرتغال، تحقيق أي بطولة مع سبورتينغ في الموسم الماضي، وخرج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات الذي ضم إلى جانبه كلاً من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني.