"غربلة" اتحادية تطيح بالقائد فلاتة و13 لاعباً

أعلنت إدارة اتحاد جدة، يوم الاثنين، الاستغناء عن 14 لاعبا من الفريق الأول لكرة القدم، يتقدمهم القائد عدنان فلاتة، بناء على تقارير فنية رفعتها إدارة كرة القدم في النادي الذي توج ببطولة كأس الملك الشهر الماضي.

وجاء في بيان النادي على حسابه في "تويتر": اعتمد مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة نواف المقيرن، القائمة الأولية للاعبين الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسميا بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة بناء على الاستراتيجية الفنية والتطويرية التي رفعتها إدارة كرة القدم للارتقاء بالفريق الأول نحو تحقيق أفضل المستويات.

وزاد البيان: وضمت قائمة اللاعبين المستبعدين 14 لاعبا، وهم عدنان فلاتة، ياسين حمزة، ربيع سفياني، عوض خريص، بدر النخلي، تركي الخضير، هاني الناهض، تركي الجلفان، أحمد العوفي، فيصل الخراع، ماجد الخيبري، أحمد الناظري، محمود كهربا وفهد الأنصاري.