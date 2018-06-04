"فيفا" يدعم خزينة الهلال بـ7.5 ملايين ريال

سيدعم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خزينة الهلال بمبلغ يقارب 8 ملايين ريال على الأقل، بعد استدعاء 9 لاعبين من الفريق الأزرق لقائمة المنتخب السعودي.

وتستفيد أندية كرة القدم مادياً من مشاركة لاعبيها في منافسات كأس العالم، لدفع "فيفا" مبلغاً محدداً للأندية التي استدعي لاعبوها إلى المونديال، بغض النظر عن مشاركتهم من عدمها.

وجنى "فيفا" مبلغ 209 مليون دولار كأرباح وستوزع على الأندية مقابل كل لاعب مشارك في المونديال، ولأن عدد الاعبين في كأس العالم يصل إلى 736 لاعباً، فقد تم تقسيم المبالغ بعدد أيام مشاركة اللاعب في المونديال قبل الافتتاح بأسبوعين، وحتى بعد خروج المنتخب بيوم واحد.

واعتمد "فيفا" مبلغ 8 آلاف و530 دولارا مقابل كل لاعب مستدعى للقائمة أكمل عامين مع ناديه، ومبلغ يتراوح بين ثلث إلى ثلثي المبلغ لأي لاعب لم يكمل مدة العامين كاملة.

ولأن تشكيلة الأخضر تضم 9 لاعبين من الهلال، محمد كنو وعبدالله المعيوف وياسر الشهراني ومحمد البريك وسالم الدوسري وعبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وعلي البليهي، فإن الهلال سيحصل على مبلغ 7.5 مليون ريال على الأقل إذا خرج المنتخب السعودي من دور المجموعات، وسيزداد إذا صعد إلى الأدوار الإقصائية، كما ستحصل أندية الاتفاق والفتح على ثلثي المبلغ مقابل كنو والبليهي، وسيجني الهلال ثلثي المبلغ للعب أسامة في صفوف الفريق قبل خروجه.



ومن أهلي جدة، يتواجد 10 لاعبين في المونديال، وهم ياسر المسيليم ومحمد العويس ومنصور الحربي ومعتز هوساوي وحسين المقهوي وتيسير الجاسم ومهند عسيري من الأخضر، والتونسي محمد أمين بن عمر، والمصري عبد الشافي والأسترالي مارك ميليغان، ولذلك سيحصل الأهلي على مبلغ 6 ملايين و650 ألف ريال، وسيحصل على ثلث المبلغ لمشاركة الأسترالي والمصري.

ومن الأهلي المصري استدعي 6 لاعبين وهم مروان محسن وأحمد فتحي وسعد سمير ومحمد الشناوي وأيمن أشرف وشريف إكرامي، وسيحصل على مبلغ مليون و300 ألف دولار أمريكي جراء لعبهم له في العامين الماضيين، كما سيجني النادي المصري ثلثي المبلغ للعب عبدالله السعيد في صفوفه قبل الانتقال.

وستجني أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، أكبر قدر من مبالغ "فيفا" لعدد اللاعبين الكبير المشاركين في المونديال، ولتوقعات وصولهم إلى أبعد الأدوار.

واستدعي من مانشستر سيتي 16 لاعباً، وهم إيديرسون، ستونز، كومباني، أوتامندي، ميندي، ووكر، دانيلو، ديلف، غوندوغان، فيرناندينيو، دافيد سيلفا، دي بروين، رحيم ستيرلنغ، بيرناردو سيلفا، أغويرو، غابرييل جيسوس، وسيجني سيتي مبلغ 2 مليون يورو مقابل 11 لاعب أكملوا عامين أو أكثر، وثلث المبلغ للخمسة الآخرين.

واستدعي من ريال مدريد 15 لاعباً، وهم كيلور نافاس، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، كارفخال، أشرف حكيمي، مارسيلو، توني كروس، مودريتش، كاسيميرو، كوفاسيتش، إيسكو، فاسكيز، أسينسيو، كريستيانو رونالدو، وسيجني في أدوار المجموعات فقط قرابة 3 ملايين يورو.

ومن برشلونة استدعي 14 لاعباً وهم تير شتيغن، بيكيه، أومتيتي، مينا، فيرمايلين، ألبا، بوسكيتس، باولينيو، راكيتيتش، كوتينيو، إنييستا، ديمبيلي، ميسي وسواريز، ولأن 10 منهم أكملوا عامين أو أكثر سيجني الفريق خلال فترة أدوار للمجموعات مبلغ مليون و900 ألف يورو، وثلث مبلغ اللاعب الواحد للخمسة الباقين.