الباطن والفتح والرائد والتعاون أحدث أندية المونديال

باتت أندية الباطن والتعاون والرائد والفتح أحدث الأندية السعودية المشاركة في بطولة كأس العالم بعد انضمام 4 من لاعبيها إلى منتخبات بلادهم ليرتفع عدد الأندية السعودية التي قدمت لاعبيها لمنتخبات المونديال إلى 16 نادياً.

وشارك لاعبون من أندية الهلال، الأهلي، الاتحاد، النصر، الشباب، الاتفاق، الرياض، التعاون، الرائد، الفتح، أحد، الباطن، الطائي، الوحدة، الخليج والقادسية في كأس العالم ابتداء منذ المونديال الأميركي وحتى القادم في روسيا.

وضم المنتخب التونسي الحارس أيمن المثلوثي الذي حمى مرمى الباطن في النصف الثاني من الموسم الماضي، واستطاع البقاء معه في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي، كما اختار هيكتور كوبر شيكابالا صانع ألعاب الرائد وكذلك الحارس المخضرم عصام الحضري حامي عرين التعاون ومحمد عبدالشافي الظهير الأيسر لنادي الفتح.

ويعتبر الهلال الفريق السعودي الأكثر ظهوراً في كأس العالم، بعدما شارك 26 لاعباً من لاعبيه في نهائيات كاس العالم ابتداءً من مونديال أميركا 1994، وحتى في غياب المنتخب السعودي عن نسختي جنوب أفريقيا والبرازيل.

وشارك من الهلال كل من سامي الجابر، يوسف الثنيان، خميس العويران، أحمد الدوخي، نواف التمياط، محمد الدعيع، محمد الشلهوب، عبدالله الجمعان، عمر الغامدي، عبدالعزيز الخثران، خالد عزيز، ياسر القحطاني. بالإضافة إلى المختارين في القائمة السعودية الجديدة عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، سالم الدوسري، علي البليهي، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري.

وشارك 3 لاعبين هلاليين مع بلدانهم في المونديال، أولهم المدافع التوغولي فرانكي الذي لعب للهلال منتصف العقد الماضي، والكوريان الجنوبيان لي بيونغ يو في مونديال جنوب أفريقيا وكواك تاي هي في مونديال البرازيل.

ويأت الأهلي ثانياً بـ23 لاعباً، شاركوا مع المنتخب السعودي في 4 مونديالات سابقة، و7 أسماء ستتواجد مع الأخضر في المونديال الروسي، وهم عبدالله سليمان، محمد عبدالجواد، خالد مسعد، محمد شلية، إبراهيم سويد، حسين عبدالغني، حمزة صالح، فوزي الشهري، إبراهيم سويد، عبيد الدوسري، نايف القاضي، محمد مسعد، محمد عيد، مالك معاذ، معتز هوساوي، منصور الحربي، محمد العويس، ياسر المسيليم، تيسير الجاسم، مهند عسيري، حسين المقهوي. بينما سيكون مارك ميليغان مع أستراليا، والتونسي محمد أمين بن عمر بقميص بلاده.

وتم اختيار 12 نصراويا للمشاركة في كأس العالم، يتقدمهم ماجد عبدالله قائد السعودية في المونديال الأول، وبالإضافة له جاء كل من فهد الهريفي، إبراهيم ماطر، عبدالعزيز الجنوبي، محسن الحارثي، محمد خوجلي، منصور الثقفي، سعد الحارثي، عمر هوساوي، محمد السهلاوي، يحيى الشهري، والتونسي فرجاني ساسي.

وحضر 11 لاعباً من الاتحاد في المونديال وهم أحمد جميل، ومحمد الخليوي، محمد نور، الحسن اليامي، مبروك زايد، رضا تكر، حمد المنتشري، محمد أمين، سعود كريري، فهد المولد. فيما سيكون محمود كهربا في ذات المجموعة لكن بالقميص المصري.

و تم اختيار 11 لاعباً من الشباب للمشاركة في كؤوس العالم، وهم فهد المهلل، فؤاد أنور ، صالح الدواود، سعيد العويران، رضا تكر، عبدالعزيز الخثران، عبدالله الواكد، محمد خوجة، هتان باهبري، عبدالله الخيبري، والتونسي فاروق بن مصطفى.



وتم اختيار 4 لاعبين من الاتفاق، وهم عبدالله صالح، تيسير آل نتيف وأحمد البحري، وسيكون النادي الشرقي متواجداً في المونديال القادم عبر مهاجمه التونسي فخر الدين بن يوسف.

وقبل 24 عاماً، اختار المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري 3 لاعبين من نادي الرياض لتمثيل المنتخب السعودي في المونديال الأول وهم طلال الجبرين وياسر الطايفي والحارس إبراهيم الحلوة.

أما أحد فظهر في مونديال 1994 بلاعبين اثنين، الأول كان المهاجم حمزة إدريس، والثاني المدافع الكاميروني توماس ليبه الذي شارك مع بلاده في ذلك المونديال.

واشتركت أندية الطائي والوحدة والخليج والقادسية بتواجد لاعب واحد من كل نادِ، فمحمد الدعيع شارك في المونديالين الأول والثاني للسعودية كلاعب للطائي، والوحدة قدم عبيد الدوسري في مونديال فرنسا، وشارك جوزيف ندو لاعب الخليج مع الكاميرون في مونديال 2002، أما حسين الصادق فتواجد في كأس العالم 1998 عندما كان لاعباً قدساوياً.