البليهي: مواجهة ألمانيا بروفة لمباراة افتتاح المونديال

اعتبر علي البليهي مدافع المنتخب السعودي أن مباراة ألمانيا الأخيرة في معسكر الأخضر التحضيري ستمنحهم اللعب في أجواء تشابه افتتاح كأس العالم منتصف الشهر الجاري أمام روسيا.

ويلعب المنتخب السعودي أمام ألمانيا في ختام مبارياته الودية استعداداً لمواجهة روسيا الافتتاحية في كأس العالم 2018 يوم 14 يونيو.

وقال البليهي في تصريح نقله موقع المنتخب السعودي: مواجهة ألمانيا هامة للغاية، فهي ستعطينا فرصة اللعب في أجواء مشابهة لمباراة الافتتاح في الحضور الجماهيري وقوة المواجهة.

وواصل: سنطبق تعليمات المدرب خوان أنطونيو بيتزي في طريقة اللعب والضغط والاستحواذ، وأستطيع التأكيد على أن الفترة الماضية كانت مفيدة للغاية وجعلتنا بجاهزية أفضل قبل كأس العالم.