المغلوث: أعددنا فيديو المنتخب في يوم واحد

كشف عبدالله المغلوث مدير عام مركز التواصل الحكومي أن نشر مقطع استدعاء لاعبي المنتخب السعودي استغرق 24 ساعة فقط، مضيفاً بأن الأساس منه هو إظهار الجوانب الثقافية للسعودية.

وقال عبدالله المغلوث في اتصال هاتفي بنشرة الرياضة على "العربية": فكرة المقطع هي إحدى مشاريعنا الكثيرة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ توقيع اتفاقية التعاون، واقترح علي شاكر الذيابي، مدير الاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أكثر من فكرة، ولكننا اخترنا هذا العمل لأنه يحاكي ثقافتنا ولغتنا وبيئتنا.

وعن مدة إعداد المقطع ونشره، قال المغلوث: أُنجز هذا العمل في 24 ساعة فقط وأرى بأنها نقطة إيجابية، وقبل 4 ساعات من بث المقطع استبعدنا أسماء اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم.

واختتم مدير عام مركز التواصل الحكومي باستعراض مشاريع الجهتين المشتركة: هذه الاتفاقية هي جزء من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية، وقدم لنا الاتحاد السعودي لكرة القدم فرصة جميلة، فقد أعددنا 30 مقطعا مع منسوبي المنتخب بين اللاعبين والإداريين وأفراد الطاقم الفني، كما أنشأنا حسابات باللغة الروسية والإنجليزية للمنتخب السعودي.