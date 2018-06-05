قائد أوروغواي: صلاح "قوة".. وهزيمة الأخضر ليست سهلة

أكد دييغو غودين مدافع وقائد منتخب أوروغواي لكرة القدم أن وجود اللاعب محمد صلاح ضمن صفوف المنتخب المصري يضيف لقوة منتخب الفراعنة، مشيراً في الوقت ذاته أن المنتخب السعودي يمكنه تفجير المفاجأة.

ويلتقي منتخبا مصر وأوروغواي في 15 يونيو الحالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وتحوم الشكوك حول لحاق صلاح بهذه المباراة نظرا للإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأوضح غودين ، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مونتفيديو مساء الاثنين أن لاعبين مثل صلاح يصنعون الفارق. وقال : من الواضح أن مستوى المنتخب المصير يختلف مع وجود صلاح عما يكون في غيابه. قوة الفريق تتزايد عندما يتواجد صلاح.



وإلى جانب المواجهة مع المنتخب المصري ، سيلتقي منتخب أوروغواي نظيريه السعودي والروسي في نفس المجموعة بالمونديال يومي 20 و25 على الترتيب.



ويتطلع منتخب أوروغواي لتقديم بطولة جيدة ، كما أشار غودين إلى أن حلم الفريق هو المنافسة على اللقب.



وأوضح : نحلم جميعا ونحلم بنفس القوة التي يحلم بها ثلاثة ملايين أوروجوياني. ولكن أهم شيء الآن هو مباراتنا الأولى أمام المنتخب المصري ثم سنواصل التقدم.



وعن المنافسين الآخرين لفريقه في المجموعة ، قال غودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني إن المنتخبات الثلاثة (مصر والسعودية وروسيا) استعدت للبطولة بنفس الحماس والرغبة اللذين يتمتع بهما منتخب أوروغواي.



وعلق غودين ، على صلاح ، قائلا : المنتخب المصري هو أول منافس سنواجهه وهو الأكثر أهمية الآن. سيكون منافسا قويا وصعبا لأنه فريق منظم ولديه مدرب رائع (الأرجنتيني هيكتور كوبر) لديه أفكار واضحة وسنرى ما إذا كان صلاح سيكون سلاحا مهما.



وأشار غودين إلى أن المنتخب السعودي يمكنه تفجير مفاجأة وأن للمنتخب الروسي صاحب الأرض استعد للبطولة لفترة طويلة ولن يكون التغلب عليه أمرا سهلا.



وقال غودين : ما من شيء سهل. سنبدأ جميعا البطولة بنفس الاحتمالات لدى كل فريق. نأمل في أن تسير الأمور على ما يرام ونجتاز هذا الدور لأنه الهدف الرئيسي الأول لنا.



ويودع منتخب أوروغواي جماهيره قبل السفر إلى روسيا من خلال المباراة الودية المرتقبة الخميس في مونتفيديو.