آل الشيخ: الأخضر سيحضر لبن "المراعي" معه في مونديال قطر

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في حوار مع شبكة "بلومبيرغ" الأميركية، أن السعودية ستدعم عرض أميركا وكندا والمكسيك لاستضافة كأس العالم 2026، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المنتخب السعودي سيحضر لبن "المراعي" معه في مونديال قطر 2022.

وقال آل الشيخ في الحوار الذي أجري في سويسرا: طلب مسؤولو ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك دعمنا لملفهم العام الماضي، بينما تحدث معنا مسؤولو ملف المغرب الشهر الماضي لدعم ملفهم، لكننا كنا قد أعطينا كلمتنا للتحالف الأميركي الشمالي.

وواصل: دائماً ما قلت بأن المونديال الذي كان في أميركا هو الأفضل بالنسبة لي على الإطلاق، فالحضور الجماهيري كان قياسياً، بالإضافة إلى نتائج المنتخب السعودي الجيدة خلال تلك المنافسة، وأكرر من جديد أن مصالح السعودية أولاً.

وحول خطته لتطوير الدوري السعودي، أجاب: نستهدف جلب النجوم إلى الدوري السعودي على ما فعل اليابانيون والصينيون، وهنا في سويسرا يتواجد مجموعة من رؤساء الأندية لإمضاء الصفقات، فنحن نريد الوصول إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وخصخصة الأندية ستضمن لنا دخلاً يتراوح بين 800 مليون دولار أميركي إلى 1.5 مليار.

وأكمل رئيس الهيئة العامة للرياضة: تم تمكين المرأة من دخول الملاعب مطلع هذا العام، وفي الموسم القادم سيتم دخول العائلات إلى كافة الملاعب السعودية.

ومن جديد، حدد آل الشيخ شهر سبتمبر القادم، موعداً لحديثه عن مونديال قطر 2022، وقال: أنا مركز الآن مع المنتخب السعودي، وفي سبتمبر 2018 سنتحدث عن ذلك.

ورداً على سؤال حول لعب المنتخب السعودي في قطر إذا أقيم كأس العالم هناك، أجاب: نحن نلعب هناك مباريات في دوري أبطال آسيا، وإذا ذهب المنتخب السعودي إلى قطر فأحرص على أن يجلب الأخضر لبن "المراعي" معه في البطولة.