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الوحدة يطلق شعاره الجديد وأطقم الموسم القادم

المصدر: العربية.نت
شعار النادي الصاعد إلى دوري المحترفين السعودي الجديد
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أعلن نادي الوحدة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين السعودي شعاره الجديد، وأطقم الفريق الجديدة للموسم القادم.

ونشر الوحداويون شعارهم وأطقم الفريق الجديدة عبر صفحة النادي الرسمية على "تويتر".

وتعاقد الوحدة مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي بطل الدوري المحلي في بلاده، بالإضافة إلى التركي الدولي إيمري تشولاك والفنزويلي رومولو أوتيرو.

وعلى الصعيد المحلي عزز بطل دوري الأمير محمد بن سلمان صفوفه بعبدالله الزوري وفيصل درويش من الهلال، ووليد باخشوين متوسط ميدان أهلي جدة بالإضافة إلى عبدالإله العمري لاعب النصر

كلمات دالّة

#الوحدة, #أوتيرو

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