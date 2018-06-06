رسمياً.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع ماركو برونيلي المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، لاستضافة السعودية مباراة كأس السوبر الإيطالي مطلع العام الميلادي القادم.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة صور التوقيع الذي جرى يوم الأربعاء في سويسرا، وستجمع المواجهة كلا من يوفنتوس بطل الدوري والكأس، وميلان وصيف الأخير.

وأقامت الهيئة العامة للرياضة عدد من الفعاليات خلال 7 أشهر، منها بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج أولى الفعاليات التي أقامتها هيئة الرياضة أواخر ديسمبر الماضي، وفي مطلع فبراير استضاف استاد الملك فهد سباق الأبطال للسيارات، وفي 24 من الشهر ذاته أقيم ماراثون الرياض الدولي.

وفي مارس، أقيمت بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية، وفي الشهر الماضي بطولة البلوت، قبل أن تختتم الفعاليات في أعظم رويال رامبل يوم 27 أبريل.